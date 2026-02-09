LIVE Olimpiadi | alle 10.05 Italia-Stati Uniti di curling poi la discesa della combinata a squadre

Oggi a Milano Cortina si gioca un’altra giornata intensa. Alle 10.05 si sfidano Italia e Stati Uniti nel curling, poi tocca alla discesa della combinata a squadre. Sono cinque le medaglie in palio, e le gare si seguono in diretta per non perdere nessuna emozione.

Sono cinque le medaglie d'oro assegnate oggi. Per le 14.20 sarà conclusa la finale dello slopestyle femminile di sci freestyle. Gli uomini dello sci alpino affronteranno prima la discesa alle 10.30 e poi lo slalom alle 14 per il titolo olimpico nella combinata a squadre. E poi i 1000 metri di pattinaggio di velocità femminile, il salto con gli sci dal piccolo trampolino e la finale del Big Air femminile, che chiuderà la serata insieme ai match di qualificazione di hockey ghiaccio femminile. 10.05 Curling: Doppio misto, round robin Italia-Sati Uniti- In gara Stefania Constantini, Amos Mosaner; 10. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Constantini e Mosaner da FAVOLA! ORO storico nel Curling | PECHINO 2022 | HIGHLIGHTS

La cronaca della seconda giornata di OlimpiadiL'Italia ha vinto sei medaglie, ma c'è stato anche il brutto infortunio di Lindsey Vonn: tutte le notizie dai Giochi di Milano Cortina, man mano che arrivano ... ilpost.it

SCONFITTA PER L’ITALIA Nulla da fare per Mosaner-Constantini che perdono contro la Gran Bretagna prima in classifica, complicandosi la strada verso la semifinale. Lunedì 9 ci sarà la partita decisiva contro gli Stati Uniti #MilanoCortina2026 #Ol x.com

Tra i 37 Stati che offrono incentivi agli atleti, anche l’Italia con 213mila dollari per l’oro. Nessun bonus per gli inglesi e gli irlandesi facebook