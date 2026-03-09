LIVE Paralimpiadi | dalle 9 il superG tornano in pista Mazzel e Bertagnolli
Alle 9 di questa mattina prende il via il superG delle Paralimpiadi di Milano Cortina, con gli atleti italiani pronti a tornare in pista. La terza giornata della manifestazione vede protagonisti Mazzel e Bertagnolli, che si preparano a competere nelle rispettive discipline. La gara rappresenta un momento importante per gli atleti italiani, impegnati a conquistare nuove medaglie.
La terza giornata dei Giochi Milano Cortina è quella del superG con gli azzurri a caccia di altre medaglie. Sul ghiaccio anche curling e il para ice hockey per la sfida con la Cina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 7 marzo in DIRETTA: argento Mazzel, bronzo Bertagnolli!Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
Paralimpiadi 2026, prime medaglie azzurre: argento per Mazzel, bronzo per BertagnolliL’azzurra conquista l’argento nella discesa ipovedenti a Cortina, mentre Bertagnolli porta a casa il bronzo: doppio podio per l’Italia nella prima...
