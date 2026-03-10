LIVE Paolini-Gibson WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’emergente australiana sulla strada dei quarti

A Indian Wells, nel torneo WTA 2026, l’attenzione si concentra sulla partita tra Paolini e Gibson, con l’italiana e l’australiana impegnate nei quarti di finale. Contestualmente, si segue anche la sfida tra Sinner e Fonseca, con quest’ultimo che serve per il secondo set. Tra Fils e Auger Aliassime, il punteggio è di 6-3, 4-5, con il francese che aveva servito sul 6-3, 4-3.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA (NON PRIMA DELLE 2.00) 20:34 Si sapeva che tra Fils e Auger Aliassime ci sarebbe stata lotta: cosi è! Punteggio di 6-3, 4-5, col francese che aveva anche servito sul 6-3, 4-3. Tarderà quindi (secondo noi non di poco) rispetto alle 21:00 la partita di Jasmine Paolini! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells 2026 che vede di fronte Jasmine PAOLINI e Talia Gibson per un posto in quarti nel deserto. In California la toscana prova a issarsi per la prima volta in stagione nei quarti di finale in un torneo di questa caratura, ricordando che si sono già disputati ben 3 tornei 500 a livello femminile. Paolini nel 2026 ha ottenuto 6 successi in 11 partite. Prima del WTA 1000 di Indian Wells centrato una vittoria in United Cup (contro Jeanjean), due all'Australian Open (contro Sasnovich e Frech). GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI martedì 10 Ore 19:00 doppio Vavassori-Erler vs Gonzalez-Molteni Ore 21:00 Paolini vs Gibson Ore 02:00 Sinner vs Fonseca