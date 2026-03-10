Alle otto ore italiane si svolge l’incontro tra Jasmine Paolini e Talia Gibson negli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells 2026. La partita si gioca sul campo principale del torneo e vede le due tenniste contendersi un passaggio ai quarti di finale. L’evento viene trasmesso in diretta e si può seguire aggiornamento dopo aggiornamento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells 2026 che vede di fronte Jasmine PAOLINI e Talia Gibson per un posto in quarti nel deserto. In California la toscana prova a issarsi per la prima volta in stagione nei quarti di finale in un torneo di questa caratura, ricordando che si sono già disputati ben 3 tornei 500 a livello femminile. Oggi c’è da sconfiggere l’australiana Gibson, che si è brillantemente qualificata e che ha saputo farsi largo un exploit dopo l’altro battendo in ordine Ann Li, Ekaterina Alexandrova e Clara Tauson dopo aver superato le qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Gibson, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: la rampante australiana sulla strada dei quarti

