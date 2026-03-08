LIVE Paolini-Tomljanovic WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’australiana sulla strada verso gli ottavi

Alle ore 11:00 italiane si tiene il match tra Jasmine Paolini e Ajla Tomljanovic, valido per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells 2026. L’incontro si gioca sul campo centrale del complesso californiano, con le due giocatrici pronte a sfidarsi per avanzare agli ottavi di finale. La partita è seguita in diretta streaming e sui canali sportivi dedicati.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro valido per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells 2026 tra Jasmine Paolini e l’australiana Ajla Tomljanovic. L’azzurra ha come obiettivo la qualificazione agli ottavi di finale e ritrovare fiducia in un 2026 avaro di soddisfazioni. La toscana ha fatto fatica finora a trovare continuità nel proprio tennis, non riuscendo ad avere quel rendimento dell’ultimo biennio. Tanti errori nello scambio che hanno portato anche a perdere fiducia nelle varie esecuzioni. La partita contro l’aussie, sulla carta, dovrebbe essere alla portata, ma dipenderà tanto dal rendimento di Jasmine. La resa del servizio, in questo senso, sarà determinante nell’economia della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

