LIVE Paolini-Tomljanovic 7-5 1-4 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | break dell’australiana

Durante la partita a Indian Wells, Paolini e Tomljanovic si affrontano in diretta. La giocatrice australiana ottiene un break portandosi sul 4-1 nel secondo set. Nel corso dell'incontro, la toscana conquista un punto con un diritto incrociato lungo linea e una palla corta di rovescio che risulta vincente. La sfida prosegue con il punteggio di 7-5, 1-4.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Lungo il diritto incrociato della toscana. A-40 Palla corta di rovescio incrociata e vincente della numero 85 WTA. 40-40 Rovescio incrociato e vincente giocato dopo il servizio della nativa di Zagabria. 40-A Lungo il rovescio incrociato giocato in uscita dalla risposta della classe ’93. Palla del controbreak. 40-40 Largo il diritto lungolinea dell’australiana. 40-30 Lungo il diritto lungolinea di Tomljanovic. 40-15 Back di diritto lungolinea vincente giocato in recupero della numero 85 WTA. 30-15 Risposta di diritto incrociata e vincente giocata al centro del campo dell’azzurra. 30-0 Servizio esterno vincente della classe ’93. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’australiana sulla strada verso gli ottaviBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro valido per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells 2026 tra Jasmine Paolini e...

LIVE Paolini-Tomljanovic, 1-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: nessun break in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Servizio esterno vincente della nativa di Zagabria.

Paolini-Tomljanovic oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, partite precedenti, canale, streamingJasmine Paolini affronterà quest'oggi il terzo turno nel tabellone di singolare femminile del WTA1000 di Indian Wells. L'azzurra (n.7 del mondo) sfiderà ... oasport.it

Tennis, WTA 1000 Indian Wells, Jasmine Paolini vince in rimonta il 1° set contro Tomljanovic per 7-5 Indian Wells Tennis Garden Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/tennis-atp-masters-1000-indian-w - facebook.com facebook

“ #tomljanovic combina pasticcio contro break 4-3” @effe7effe #paolini rientra subito #BNPParibasOpen x.com