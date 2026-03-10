LIVE Paolini-Gibson WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | azzurra in campo a minuti!

Alle 21:09 si sono svolti i match tra Paolini e Gibson, e tra Sinner e Fonseca, durante la giornata di oggi al WTA Indian Wells 2026. La partita tra Paolini e Gibson è cominciata pochi minuti fa, mentre i tennisti stanno già dando spettacolo in campo. La diretta, disponibile online, permette di seguire passo passo le sfide in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA 21:09 Per accedere in quarti di finale per la prima volta ad Indian Wells Paolini deve sconfiggere una giocatrice fuori dalle prime 100 del mondo, ma pericolosissima! Gibson ha superato 5 ostacoli, di cui gli ultimi 3 veramente ostici. 21:05 Sciagurato Auger Aliassime, spreca 5 palle set e deve cedere il passo a Fils dopo oltre due ore di gioco e due set! Tornato il francese, ora però ci occupiamo di Jasmine Paolini! 20:34 Si sapeva che tra Fils e Auger Aliassime ci sarebbe stata lotta: cosi è! Punteggio di 6-3, 4-5, col francese che aveva anche servito sul 6-3, 4-3....