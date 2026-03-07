LIVE Paolini-Potapova 6-7 6-2 5-3 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | break dell’azzurra in questo terzo e decisivo set

In diretta dall’Indian Wells, si sta disputando il match tra l’italiana e l’avversaria russa. Dopo aver vinto il primo set 7-6, l’italiana ha perso il secondo 2-6, mentre nel terzo parziale si trova ora in vantaggio 5-3. In questa fase, la russa ha ottenuto un break grazie a un rovescio lungolinea vincente e un diritto incrociato a ridosso della rete.

6-7 6-2 6-3 Finisce in rete il rovescio lungolinea giocato in difesa della portacolori austriaca. La toscana porta a casa il match dopo tre combattuti set. 0-40 Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete di ”Jas”. Ci sono tre match point. 0-30 In rete la palla corta di rovescio lungolinea della nativa di Saratov. 40-30 Schiaffo al volo incrociato giocato dal centro del campo a ridosso della rete dell’azzurra. 40-0 Volée di diritto lungolinea e vincente giocata di tocco e in allungo della toscana. 3-2 In rete il rovescio incrociato della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 30-0 Diritto lungolinea vincente giocato a metà campo della nativa di Saratov. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Paolini-Potapova, 6-7, 6-2, 0-0, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra porta il match al terzo e decisivo set1-1 Largo il rovescio incrociato giocato in recupero della portacolori austriaca.

LIVE Paolini-Potapova, 6-7, 6-2, 3-3, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: si procede in equilibrio in questo terzo e decisivo set40-0 Volée di diritto lungolinea e vincente giocata di tocco e in allungo della toscana.

Programma Day 3 Indian Wells Campo Centrale ore 20.00 BERRETTINI ZVEREV ore 03.00 SINNER SVRCINA Stadio 3 21.30 circa MUSETTI FUCSOVICS Stadio 4 Terzo incontro PAOLINI POTAPOVA Stadio 6 Ore 20.00 COBOLLI KECMAN facebook