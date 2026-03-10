LIVE Paolini-Gibson 5-5 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | si va ad oltranza nel 1° set

Al torneo di Indian Wells, nel primo set della partita tra Paolini e Gibson il punteggio è di 5-5, con la sfida che si decide al tie-break. Nel frattempo, nella partita tra Sinner e Fonseca, il punteggio è di 40-40, con l’azzurro che difende un rovescio e si trova di fronte a una palla break. Gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA 40-40 AAAACCCCEEEEEE! 30-40 Si allunga di poco il rovescio difensivo dell'azzurra: palla break. 30-30 Palla corta questa volta perfetta della numero 7 del mondo! 15-30 Servizio e due dritti Paolini! 0-30 Smista meravigliosamente Gibson e chiude di dritto. 0-15 Risposta nei piedi, rovescio vincente contropiede. 5-5 Servizio e rovescio perentorio. 40-15 Errore di dritto. 40-0 Rovescio in rete della toscana. Errore comunque ancora forzato dalla profondità e dalla pesantezza di palla impressionante di Gibson. 30-0 Prima vincente. Non si capisce come mai continui a scuotere la testa la n.