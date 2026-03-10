Al torneo WTA di Indian Wells, Paolini e Gibson si affrontano in una partita che al momento vede il punteggio di 3-2. Nel primo set ci sono stati scambi di break tra le due giocatrici, mentre in campo si susseguono le azioni con punti che si alternano. La diretta mostra anche l’andamento di altri match, tra cui quello di Sinner contro Fonseca.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA 40-0 RIsposta affossata. 30-0 Con la prima Gibson. 15-0 Ace sporco. 3-2 Eh nulla può alla fine Paolini. Riga con la seconda, riga col rovescio difensivo. A forza di martellate alla fine il punto e il break sono di Gibson. 30-40 Super contropiede vincente di rovescio di Paolini! Meno una! 15-40 Prima vincente ma ci sono ancora due punti da fare per ritrovare la parità. 0-40 Lungo il rovescio difensivo. Come non detto. 0-30 Prima di servizio a 83 miglia orarie, risposta vincente. 0-15 Smasha praticamente con il dritto in cross Gibson. 3-1 Dritto affossato nello scambio, e allora: BREAK! Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Gibson 3-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: scambio di break nel 1° set

