LIVE Paolini-Tomljanovic 7-5 5-7 0-0 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | si va al terzo e decisivo set

Da oasport.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo WTA di Indian Wells 2026, la partita tra Paolini e Tomljanovic prosegue con quest'ultimo che serve all'inizio del terzo set. Nel secondo set, la giocatrice australiana ha conquistato il punto decisivo con un diritto lungolinea vincente a metà campo. La sfida è ancora aperta, con il punteggio di 7-5, 5-7 e 0-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Servirà Tomljanovic in questo inizio di terzo set. 7-5 Diritto lungolinea e vincente giocato a metà campo della portacolori australiana. Si va al terzo e decisivo set. 15-40 Diritto incrociato e vincente di Tomljanovic. Ci sono due set point. 15-30 Diritto lungolinea vincente giocato dopo il servizio di ”Jas”. 0-30 Rovescio incrociato e vincente della nativa di Zagabria. 0-15 Diritto incrociato e vincente giocato di tocco e in recupero dell’australiana. 6-5 Servizio interno vincente di Tomljanovic. 40-15 In rete il diritto incrociato della numero 7 WTA. 30-15 Lungo il diritto lungolinea della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 🔗 Leggi su Oasport.it

