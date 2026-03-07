LIVE Paolini-Potapova 6-7 6-2 1-2 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio di terzo set

Al torneo WTA di Indian Wells si stanno affrontando le giocatrici Paolini e Potapova. Dopo aver concluso il primo set con un punteggio di 6-7, Paolini ha vinto il secondo con 6-2, mentre nel terzo set il punteggio è di 1-2 senza break finora. In apertura di terzo set, si è verificato uno scambio che ha portato il punteggio a 0-30, con Paolini impegnata in un recupero sul rovescio lungolinea.

40-40 Diritto lungolinea e vincente giocato a ridosso della rete di Paolini. 15-40 Rovescio lungolinea e vincente della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 0-40 In rete il rovescio incrociato dell’azzurra. Ci sono tre palle break. 40-0 Diritto incrociato e vincente giocato in allungo a ridosso della rete di Potapova. 1-1 Largo il rovescio incrociato giocato in recupero della portacolori austriaca. 30-0 Diritto lungolinea vincente giocato dal centro del campo di Paolini. 30-0 Largo il diritto incrociato giocato in attacco della numero 7 WTA. 6-2 Lunga la risposta di rovescio lungolinea di Potapova. Il secondo parziale è della toscana. Si va al terzo e decisivo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

