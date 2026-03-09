LIVE Paolini-Tomljanovic 7-5 5-7 3-0 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurra è sopra di due break in questo terzo set

Al torneo WTA di Indian Wells, l’italiana Paolini sta affrontando Tomljanovic in questa fase della partita. Dopo due set, il punteggio è di 7-5, 5-7, con l’azzurra avanti 3-0 nel terzo. Attualmente, Paolini ha ottenuto un break e domina con un rovescio incrociato giocato dal centro del campo. La partita è in corso e le aggiornamenti sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Largo il rovescio incrociato giocato dal centro del campo della classe ’93. 30-40 In rete il passante di rovescio lungolinea giocato in recupero di Paolini. 15-40 Lungo il diritto incrociato della numero 85 WTA. Ci sono due palle break. 15-30 In rete il diritto lungolinea dell’australiana. 15-15 In rete il rovescio lungolinea di Tomljanovic. 15-0 Largo il diritto lungolinea della toscana. 2-0 Servizio esterno vincente di ”Jas”. 40-0 In rete il rovescio lungolinea giocato in difesa della nativa di Zagabria. 30-0 Altro servizio interno vincente di Paolini. 15-0 Servizio interno vincente della classe ’96. 🔗 Leggi su Oasport.it

