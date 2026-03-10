LIVE Paolini-Gibson 1-0 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | iniziato il match!

Al torneo di Indian Wells 2026, il match tra Paolini e Gibson è iniziato con un punto di vantaggio per Paolini, che ha concluso il primo game con un servizio e un dritto potente. La partita si svolge in diretta, mentre nel frattempo è in corso anche la sfida tra Sinner e Fonseca, con il punteggio di 15-0 a favore di Sinner.

15-0 Servizio, dritto fulminante. Partita che si gioca molto di fretta, non vorremmo che Paolini accusasse quei vuoti di sceneggiatura quando è costretta a fare le cose in modo veloce. 1-1 Chiude col rovescio al volo Gibson. A-40 Servizio e rovescio fortunatissimo sulla riga dal centro dell'aussie. 40-40 Clamoroso anche il lungoriga di rovescio di Jas! 40-30 Clamoroso rovescio lungoriga vincente di Gibson. 30-30 Servizio e dritto. 15-30 Servizio vincente. 0-30 In rete il dritto di Gibson. 0-15 Nuovo errore di rovescio per l'australiana, che ha battuto due top 20 a Indian Wells.

GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI martedì 10 Ore 19:00 doppio Vavassori-Erler vs Gonzalez-Molteni Ore 21:00 Paolini vs Gibson Ore 02:00 Sinner vs Fonseca Forza ragazzi canali SkySport, streaming su Sky Go e su NOW. Paolini su SuperTenn