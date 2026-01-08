LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul 1-3 Champions League femminile volley in DIRETTA | Boskovic e Markova ribaltano le campionesse del mondo

La partita tra Scandicci e Vakifbank Istanbul, valida per la Champions League femminile di volley, si conclude con la vittoria delle turche per 1-3. Boskovic e Markova hanno contribuito al successo delle campionesse del mondo, offrendo un incontro equilibrato e di elevata intensità. Per aggiornamenti in tempo reale e risultati completi, continua a seguirci. Grazie per averci scelto e buona serata.

22.01: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 21.59;: In casa Scandicci 30 punti per Antropova, 11 per Franklin, 9 per Weitzel e Skinner. Per il Vakifbank 24 0punti di Boskovic, 21 per Markova, 11 per Cazaute, 10 per Gunes 21.57: Il Vakifbank ha avuto qualcosa in più nei momenti decisivi del match, il più decisivo di tutti, il finale del primo set quando, sotto 21-24, le turche hanno recuperato grazie al servizio vincendo 26-24. Stessa cosa nel quarto set con Scandicci in fiducia sul 14-11, il Vakif ha ribaltato la situazione aprendosi la strada per la vittoria.

