LIVE Milano-VakifBank Istanbul 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu devastante! Lombarde avanti 26-24

La partita tra Milano e VakifBank Istanbul è in corso, con le lombarde in vantaggio 26-24 nel primo set. Egonu ha portato punti decisivi per la squadra di casa, mentre Pietrini ha segnato con una parallela da zona 4. La sfida, valida per la Champions League femminile del 2026, è aggiornata in tempo reale e può essere seguita cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-6 Parallela di Pietrini da zona 4 8-6 Ancora Egonu da seconda linea in diagonale 7-6 Parallela di Egonu da seconda linea 6-6 Diagonale di Boskovic da seconda linea 6-5 Out Piva da zona 4 6-4 Mano out Boskovic da seconda linea 6-3 Aceeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuu 5-3 Muroooooooo Kyrtagiiiiic 4-3 RiceIone sbagliata ma Egonu da zona 2 la mette a terra 3-3 Pipe Markova 3-2 Vincente Egonu da zona 2 2-2 Primo tempo Gunes 2-1 Vincente Pietrini da zona 4 1-1 Diagonale di Boskovic da seconda linea 1-0 Parallela di Pietrini da zona 4 Egonu strepitosa in questo primo set! 11 punti per lei, ha messo a terra tutto quello che passava dalla rete.