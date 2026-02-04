LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 1-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le lombarde vogliono il tie-break 8-6

Milano cerca di spingere per arrivare al tie-break, ma l’Eczacibasi Istanbul ha già messo in chiaro le sue intenzioni. Le lombarde sono avanti 8-6 nel primo set, e in campo si vede una partita intensa. Paola ha messo in mostra un’ottima parallela e prova a spronare la squadra. La partita è aperta e l’atmosfera in palestra è calda, mentre i tifosi seguono ogni punto con passione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-7 EGONU CON LA PARALLELA! Piccolo sprazzo della vera Paola. 10-7 Fersino ci prova nel recupero del pallonetto ma la difesa non è definitiva. 10-6 LANIEEEEER! Che attacco della schiacciatrice di Milano! 9-6 Piva difende su Jack-Kisal, la palla va di là e non c'è copertura! Time-out dell'Eczacibasi Istanbul. 8-6 ESCE L'ATTACCO DI STYSIAK! 7-6 Diagonale perfetta di Lanier che sta tornando al suo livello. 6-6 Jack-Kisal non riesce nel recupero. 5-6 Diagonale perfetta di Ekrek. 5-5 Lanier trova la diagonale. 4-5 Mani fuori, vantaggio turco. 4-4 Egonu subisce il muro dell'Eczacibasi.

