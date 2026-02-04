LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 2-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | lombarde in vantaggio al cambio campo del tie-break! 8-5

La partita tra Milano e Eczacibasi Istanbul si avvia verso la fine con il punteggio di 2-2. Le lombarde sono avanti al cambio campo del tie-break, con il punteggio di 8-5. La tensione cresce, soprattutto dopo il servizio di Karakurt che mette in difficoltà le italiane. L’allenatore Lavarini ha chiamato un time-out, cercando di riorganizzare le idee. Intanto, Egonu ha appena sbagliato una diagonale importante, e si resta in equilibrio. La sfida è ancora aperta, con entrambe le

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-5 ESCE IL SERVIZIO DI KARAKURT! Time-out di Lavarini. 7-5 Esce la diagonale di Egonu, attenzione. 7-4 Kurtagic subisce il muro di Erkek. 7-3 Diagonale pazzesca di Karakurt. 7-2 DIAGONALE DI EGONU!! Milano vede i quarti di finale! 6-2 Mani fuori di Stysiak. 6-1 Primo tempo di Kurtagic! 5-1 Diagonale di Piva! 4-1 Danesi sbaglia al servizio. 4-0 Muro di Piva, che esce ma che prende la spalla di Jack-Kisal! Time-out per l'Eczacibasi Istanbul. 3-0 MURO DI EGONUUUUUUU! Vincente pazzesco della numero 18! 2-0 Il servizio di Danesi crea scompiglio nel campo turco, che non riesce a costruire l'azione.

