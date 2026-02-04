LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci 1-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | turche avanti nel quarto set decisivo 10-9

Questa sera si gioca la sfida di Champions League tra VakifBank Istanbul e Scandicci. Le italiane sono avanti nel quarto set, con il punteggio di 10-9. La partita si fa difficile per le turche, che stanno cercando di risalire dopo aver perso il terzo set. Al momento, il punteggio è 12-10 in favore di Scandicci, con azioni intense e battaglie punto a punto. La tensione sale, e le squadre si giocano tutto in questa fase decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-10 Primo tempo Nwakalor 12-9 Pallonetto di Markova da zona 4. Scandicci deve riprendersi subito, altrimenti il Vakif se ne va 11-9 Out Skinner da zona 4 10-9 Ace Lazovic 9-9 Parallela di Markova da zona 4. Scandicci non trova soluzioni efficaci in attacco, il Vakif sporca tutti i palloni a muro e rigioca Markova 8-9 Errore al servizio Scandicci 7-9 Errore al servizio Vakif 7-8 La pipe di Markova, è lei contro Scandicci in questa fase 6-8 Mano out Antropova da seconda linea 6-7 La pipe di Markova 5-7 Errore al servizio Scandicci 4-7 Murooooooooooooooo Bosettiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 4-6 Parallela di MArkova da zona 4, occasione persa da Scandicci 3-6 Mano out Antropova da zona 2 3-5 Diagonale stretta di Markova da zona 4 2-5 Vincente Antropova da zona 4 2-4 Parallela di Markova da zona 4 1-4 Primo tempo Ogbogu 0-4 Primo tempo Nwakalor 0-3 Out il pallonetto di Markova da zona 4 0-2 Invasione Vakif 0-1 Muroooooooooooo Nwakalooooooooooor Inizia il set decisivo: se vince Scandicci è prima, se vince il Vakif è prima! 25-20 Out il primo tempo di Nwakalor e il Vakifbank con un grande finale torna in corsa per il primo posto accorciando le distanze 24-20 Muro di Ogbogu.

