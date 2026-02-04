LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci 0-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | Antropova decisiva nel secondo set 23-25
La partita tra VakifBank Istanbul e Scandicci si conclude con il successo delle toscane per 0-2 nella Champions League femminile. La squadra italiana ha dominato il secondo set grazie a un’Antropova decisiva, che ha messo a segno un punto importante da seconda linea dopo un salvataggio incredibile di Ribechi. Per le turche, invece, poche luci, con Boskovic poco brillante e altri errori che hanno compromesso il risultato. Le toscane ora si preparano alla prossima sfida con slancio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-7 Mano out Lazetic da zona 4 6-7 Errore al servizio Scandicci 5-7 Parallela di Antropova da seconda linea 5-6 Mano out Antropova da zona 2 5-5 Ace Markova 4-5 Parallela di Markova da zona 4 3-5 Pallonetto di Antropova da zona 2 3-4 Muro di Markova 2-4 Primo tempo Gunes 1-4 Diagonale di Skinner da zona 4 1-3 Diagonale di Markova da zona 4 0-3 Muroooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 0-2 Out una Boskovic irriconoscibile per ora 0-1 Pallonetto vincente di Skinner 23-25 Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Vincente da seconda linea dopo il miracolo di Ribechi in difesa! 0-2 Scandicci! Che partita! 23-24 Out Cazaute da zona 4! 23-23 Diagonale stretta di Antropova da zona 2 23-22 Primo tempo Gunes 22-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Nwakalooooooooooooooooor 22-21 Primo tempo Nwakalor 22-20 Primo tempo Gunes 21-20 Diagonale di Skinner da zona 4 21-19 Muro Gunes 20-19 Out Markova da zona 4 in parallela ma che difesa Scandicci! 20-18 Errore al servizio Vakif 20-17 Primo tempo Ogbogu 19-17 Vincente Antropova da seconda linea 19-16 Primo tempo Weitzel 19-15 Errore al servizio Scandicci 18-15 Primo tempo Weitzel 18-14 Diagonale di Boskovic da zona 2 17-14 Aceeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaa 17-13 Muroooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaa 17-12 Out Bosetti da zona 4 16-12 Muro Ogbogu 15-12 Out Antropova da zona 2 14-12 Invasione Scandicci 13-12 Primo tempo Gunes 12-12 Errore al servizio Vakif 12-11 Vincente Markova da zona 4 11-11 Mano out Antropova da zona 2 11-10 Ozbay vince il contrasto a rete 10-10 Primo tempo Nwakalor 10-9 Parallela di Markova da zona 4 9-9 Mano out di Skinner ma che difesa di Bosetti su Boskovic senza muro 9-8 Mano out Antropova da seconda linea 9-7 Ace Cazaute 8-7 Mano out Ogbogu in primo tempo 7-7 Errore al servizio Vakif 7-6 Diagonale di Cazaute da zona 4 6-6 La slash di Antropova 5-6 Diagonale di Boskovic da seconda linea 5-5 Primo tempo Nwakalor 5-4 Mano out Markova in pipe 4-4 Diagonale di Markova da zona 4 3-4 Muroooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooor 3-3 In rete il primo tempo di Gunes 3-2 Slash Nwakalor 3-1 Muro di Gunes 2-1 Out il primo tempo di Nwakalor 1-1 Primo tempo Gunes 0-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Ognjenoviiiiiiiiiiiiic 24-26 murooooooooooooooooooooooooooooo! Weitzeeeeeeeeeeeel! Break di 0-4 per le toscane che sono avanti 0-1 24-25 Miracolo di Ognjenovic e primo tempo di Weitzel senza muro 24-24 Antropovaaaaaaaaaaaaa! Da seconda linea vincente al secondo tentativo. 🔗 Leggi su Oasport.it
