LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 1-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 22-25 Egonu trascine le lombarde alla conquista del set!

Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile tra Eczacibasi Istanbul e Milano, con il punteggio attuale di 1-2. Egonu si distingue, contribuendo alla conquista del secondo set per le lombarde. Per aggiornamenti costanti e dettagli sulla partita, clicca sul link e resta informato sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 4-5 Tiene a galla l'Eczacibasi Rettke. Ancora un punto in primo tempo per lei. 3-5 Ace di Danesi! Sbaglia in ricezione Karakurt. +2 per Milano. 3-4 Muro di Kurtagic! Che serata per la serba! 3-3 Piva con un bellissimo diagonale profondo da posto 4. 3-2 Si infila fra il muro e la rete il primo tenpo di Rettke! Punto per le turche. 2-2 Primo tempo di Danesi! Poco servita, ma sempre efficace la centrale azzurra. 2-1 Palla a metà della rete, spingono sia Rettke che Lanier, ma la meglio ce l'ha la centrale della squadra turca.

