LIVE Errani Paolini-Xu Yang WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | si parte con le azzurre al servizio

Al torneo WTA di Indian Wells 2026, si sta giocando la partita tra le coppie ErraniPaolini e XuYang. Le due squadre hanno appena iniziato il match, con le azzurre al servizio. Durante le fasi di riscaldamento, ha avuto luogo il riscaldamento prepartita. La partita prosegue con il punteggio iniziale di 0-15, dopo un doppio fallo di Paolini.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Subito un doppio fallo di Paolini. PRIMO SET 23:49 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 3 minuti si partirà con le azzurre al servizio. 23:46 Ancora pochi minuti ci separano dall'ingresso in campo delle quattro giocatrici. 23:42 Le vincenti dell'incontro troveranno ai quarti di finale la compagine composta dalla cinese Guo Hanyu e dalla veterana francese Kristina Mladenovic. 23:38 In poco meno di un'ora i brasiliani LuzMatos superano DialloKing. Tra pochi minuti l'ingresso in campo di Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre sfideranno le cinesi Xu YifanYang Zhaoxuan. 23:10 Primo parziale concluso in 30 minuti con lo score di 6-2 in favore di Luz e Matos.