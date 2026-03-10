LIVE Errani Paolini-Xu Yang WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | le azzurre in campo dopo Diallo King-Luz Matos

Alle 23:10 si è concluso il primo set tra le coppie Errani e Paolini contro Xu e Yang, con Luz e Matos avanti 6-2 in 30 minuti. La partita si sta svolgendo a Indian Wells nel torneo WTA 2026, subito dopo il match tra Diallo e King contro Luz e Matos. La sfida prosegue con entrambe le coppie in campo per il secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:10 Primo parziale concluso in 30 minuti con lo score di 6-2 in favore di Luz e Matos. Si avvicina il momento delle azzurre. 22.19 E' appena terminato il secondo incontro sul campo 5. PerezSchuurs hanno battuto agilmente HozumiWu per 0-2 (1-6. 2-6). Tra poco comincerà la sfida tra DialloKing e LuzMatos. Dopo sarà il turno di Errani-Paolini 21.02 Buonasera, Amici di OA Sport. Sul campo 5 si è appena concluso il match tra ErlerVavassori e JohnsonZielinkski, terminato con la vittoria del binomio con il giocatore italiano, il quale si è imposto in tre set per 6-7 (5) 7-5 10-8. A breve comincerà la sfida tra HozumiWu e PerezSchuurs.