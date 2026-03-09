LIVE Errani Paolini-Xu Yang WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | tra poco Diallo King-Luz Matos poi le azzurre

Al WTA di Indian Wells 2026, si stanno svolgendo le partite tra le coppie Errani e Paolini contro Xu e Yang, e successivamente Diallo e King contro Luz e Matos. Poco fa si è concluso il match tra Perez e Schuurs, che hanno vinto contro Hozumi e Wu con un punteggio di 2-0, dopo aver dominato il primo set 6-1.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.19 E’ appena terminato il secondo incontro sul campo 5. PerezSchuurs hanno battuto agilmente HozumiWu per 0-2 (1-6. 2-6). Tra poco comincerà la sfida tra DialloKing e LuzMatos. Dopo sarà il turno di Errani-Paolini 21.02 Buonasera, Amici di OA Sport. Sul campo 5 si è appena concluso il match tra ErlerVavassori e JohnsonZielinkski, terminato con la vittoria del binomio con il giocatore italiano, il quale si è imposto in tre set per 6-7 (5) 7-5 10-8. A breve comincerà la sfida tra HozumiWu e PerezSchuurs. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del torneo di doppio femminile di Indian Wells tra Sara ErraniJasmine Paolini e le cinesi Xu YifanYang Zhaoxuan. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: tra poco Diallo/King-Luz/Matos, poi le azzurre Articoli correlati Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: cresce l’attesa per le azzurre, a brece la sfida tra Hozumi LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: olimpioniche a caccia dei quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del torneo di doppio... Aggiornamenti e notizie su LIVE Errani Paolini Xu Yang WTA Indian... Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson 6-2, 7-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre sopravvivono al vento e ad un folle 2° set; Indian Wells su SuperTennis: Errani/Paolini avanzano agli ottavi; Tennis: Indian Wells, Errani e Paolini agli ottavi nel doppio; WTA Indian Wells su SuperTennis: il percorso di Paolini. LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: cresce l’attesa per le azzurre, a brece la sfida tra HozumiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.02 Buonasera, Amici di OA Sport. Sul campo 5 si è appena concluso il match tra Erler/Vavassori e ... oasport.it I.Wells, Errani/Paolini a caccia dei quarti: LIVE SuperTennis stanotteSara Errani e Jasmine Paolini torneranno in campo nella notte italiana con l'obiettivo di raggiungere i quarti in doppio al BNP Paribas Open, ... sport.tiscali.it Tennis, Indian Well: Errani e Paolini agli ottavi nel doppio. Le azzurre superano 6-2 7-6 al primo turno la romena Cristian e la danese Tauson. #ANSA x.com AGLI OTTAVIIIIIIIIIIIIIIII Esordio vincente per Errani-Paolini nel doppio femminile di #IndianWells! Al WTA 1000 sul cemento californiano, Sara e Jasmine superano in due set al primo turno la coppia Cristian-Tauson! Avanti cosììììììììììììììì #ItaliaTeam FITP - facebook.com facebook