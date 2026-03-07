Il Bayern a Bergamo senza Neuer | salta l’andata con l’Atalanta per un problema muscolare

Il Bayern Monaco sarà in campo a Bergamo senza Manuel Neuer, che salterà l’andata contro l’Atalanta a causa di un problema muscolare. La partita si svolgerà martedì 10 marzo, mentre Harry Kane potrebbe essere disponibile per la gara. Il portiere tedesco non sarà presente, mentre il resto della rosa del Bayern si prepara alla trasferta in Italia.

Per la gara d’andata di martedì 10 marzo contro l’Atalanta, il Bayern Monaco dovrebbe recuperare Harry Kane, ma non potrà contare su Manuel Neuer. Sottoposto a esami nelle scorse ore, il riscontro è stato la presenza di una lieve lesione muscolare al polpaccio sinistro, che lo dovrebbe tenere fuori per alcuni giorni. Praticamente certa l’assenza per il primo round a Bergamo, mentre sarà da valutare il recupero per la partita di ritorno. In porta toccherà dunque a Urbig, classe 2003, ma già con diverse partite disputate in stagione in assenza del numero uno, spesso senza farlo rimpiangere. I bavaresi inoltre nei giorni scorsi non hanno potuto contare sulla presenza di Harry Kane per una botta accusata sabato scorso nella trasferta di Dortmund, ma il recupero dell’inglese non dovrebbe essere un problema. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Allarme Bayern Monaco: infortunio per Neuer, stop per uno strappo muscolareNel contesto della corsa al titolo in Bundesliga, Bayern Monaco è costretto a fronteggiare una perdita significativa nel reparto portieri.

