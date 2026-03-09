Atalanta-Bayern | 128 gol senza Neuer sfida storica a Bergamo

Domani sera alle 21:00, alla New Balance Arena di Bergamo, l’Atalanta affronterà il Bayern Monaco in una sfida valida per la competizione europea. La partita sarà una delle più significative nella storia recente della squadra, considerando che il Bayern scenderà in campo senza il suo portiere Neuer. Finora sono stati segnati 128 gol nelle sfide tra le due squadre.

Domani sera, alle 21:00 della New Balance Arena di Bergamo, si scrive una pagina nuova nella storia europea dell’Atalanta. La squadra bergamasca affronterà per la prima volta il Bayern Monaco negli ottavi di finale della Champions League. I tedeschi arrivano con un attacco devastante che punta a battere i record storici del campionato tedesco e a sfidare le cifre del Real Madrid del 20112012. I bavaresi non sono solo forti in patria, ma dominano anche in Europa con 128 reti segnate in tutte le competizioni. Harry Kane guida la classifica marcatori con 30 gol, inseguendo il primato stagionale di Lewandowski. Nonostante l’assenza del portiere Neuer, la squadra di Kompany mantiene una media offensiva da primato assoluto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

