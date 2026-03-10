Liu Jo | processo per 250k di danno inizia il 22 settembre

Il processo penale contro i vertici di Liu Jo inizierà il 22 settembre, a quasi due anni dall’avvio delle indagini preliminari. Dopo una fase di approfondimenti durata ventuno mesi, si approda alla prima udienza ufficiale. La vicenda riguarda un danno di 250.000 euro contestato all’azienda e ai suoi rappresentanti. La data segna il passaggio ufficiale della causa davanti al tribunale.

Il processo penale contro i vertici di Liu Jo è imminente e si terrà il 22 settembre, dopo una fase preliminare durata ventuno mesi. Marco Marchi e Stefano Pastori rischiano l’accusa di indebita percezione di erogazioni pubbliche per un presunto danno all’Erario di 250.000 euro legato alla Cassa integrazione durante la pandemia. L’azienda nega ogni responsabilità, sostenendo che le decisioni sono state prese in buona fede per proteggere i dipendenti. L’inizio del dibattimento segna una svolta cruciale in un caso nato da una denuncia interna di un’ex dipendente licenziata per motivi estranei alle accuse penali. Mentre l’indagine ha rivelato... 🔗 Leggi su Ameve.eu

