DICE: "IL NOSTRO obiettivo è lavorare a una traiettoria evolutiva per Liu Jo, in grado di cogliere le sfumature della contemporaneità che più sono in grado di valorizzare l’identità del marchio". E spiega: "Parliamo di riscrivere il modo con cui si fa impresa e si dialoga con il mercato, continuando a fare leva sulla capacità di lettura e interpretazione del presente che ha determinato il successo di questo gruppo". Così Maurizio Croceri, nuovo ad del Gruppo Exelite, che ha al proprio interno fra gli altri il brand Lui Jo. Maurizio Croceri assume la guida del gruppo a cui fanno capo i marchi Liu Jo, Blumarine e Enterprise Japan dopo aver lungamente lavorato al fianco del fondatore di Lui Jo, Marco Marchi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Liu Jo, nuova fase strategica: "Territorio e creatività"

Leggi anche: La nuova era di Liu Jo inizia ora

Leggi anche: Liu Jo, Marco Marchi lascia il timone a Maurizio Croceri

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Liu Jo, nuova fase strategica: Territorio e creatività; Andrea Galtieri è il nuovo Head of Digital & Social di Superhumans; Andrea Galtieri entra in Superhumans come Head of Digital & Social.

Liu Jo, nuova fase strategica: "Territorio e creatività" - DICE: "IL NOSTRO obiettivo è lavorare a una traiettoria evolutiva per Liu Jo, in grado di cogliere le sfumature ... msn.com