Lite a Capaci giovane accoltellato finisce in ospedale in codice rosso

Un episodio di violenza si è verificato a Capaci, dove un giovane è stato ferito con un coltello durante una lite tra gruppi di ragazzi, alcuni provenienti dal paese e altri dal quartiere Marinella di Palermo. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’incidente.

