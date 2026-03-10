Due sindacalisti sono finiti sotto processo dopo un alterco che ha portato a un procedimento per lesioni. Alla fine, il giudice ha deciso di assolvere l’imputato, ritenendo che avesse agito in modo violento, ma in modo legittimo per difendersi. La vicenda si è conclusa con questa decisione, senza ulteriori conseguenze legali.

Un diverbio tra sindacalisti è sfociato in un processo per lesioni. Ma alla fine il giudice ha assolto l’imputato, ritenendo che avesse agito in modo violento, ma per " legittima difesa ". La vicenda risale al giugno del 2019. Tutto era nato da una lite fra due rappresentanti sindacali appartenenti a due diverse correnti. Il diverbio era iniziato sul posto di lavoro, nella sede di una azienda di Luzzara, dove era andata in scena la prima parte dello scontro, con i due contententi che erano stati separati da altri operai, subito intervenuti per evitare che la situazione potesse degenerare. Successivamente la lite era proseguita a Suzzara, nel Mantovano, con lo scontro che aveva provocato la rottura di un dente e un trauma a coccige ai danni di uno dei rappresentanti sindacali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lite tra due sindacalisti. Assolto per legittima difesa

