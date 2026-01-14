Ucciso a 13 anni per i giudici è legittima difesa La madre della vittima | Avete assolto un assassino

Agostino Veneziano è stato assolto dall'accusa di omicidio di Emanuele Di Caterino, avvenuto nel 2013. La sentenza, dopo otto processi, ha riconosciuto la legittima difesa. La madre della vittima esprime il suo disappunto, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici. Questa vicenda ha suscitato molte riflessioni sul limite tra difesa personale e violenza, evidenziando le complessità del procedimento giudiziario.

