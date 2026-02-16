Milano accoltella il compagno dopo una lite | denunciata e rilasciata è legittima difesa

Una donna di Milano ha accoltellato il suo compagno durante una lite e ora è stata denunciata e rilasciata perché sostiene di aver agito in legittima difesa. La donna ha raccontato agli agenti di essere stata prima picchiata dall'uomo, che le avrebbe dato un pugno, e poi di essere stata raggiunta e bloccata da lui quando cercava di scappare. È in quel momento che ha afferrato un coltello e lo ha ferito.

Oksana Murasova, la 39enne lituana che ha accoltellato a Milano il compagno 50enne è stata denunciata per lesioni aggravate e poi rilasciata. L'autorità giudiziaria avrebbe infatti ravvisato i presupposti per la legittima difesa. Alla polizia la donna ha spiegato di essere stata presa a pugni dal compagno durante una lite. Dopo essere scappata, lui l'avrebbe raggiunta e bloccata. Secondo la ricostruzione, è in quel momento che la 39enne avrebbe preso un coltello da cucina e lo avrebbe colpito. Undici anni fa, la donna era stata già arrestata a Milano per l'omicidio dell'allora convivente, un uomo 31 anni: per quel delitto aveva scontato una pena di 8 anni di detenzione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, accoltella il compagno dopo una lite: denunciata e rilasciata, "è legittima difesa" Accoltella il compagno: è legittima difesa, Oksana Murasova se la cava con una denuncia Oksana Murasova ha accoltellato il suo compagno durante una lite a Milano, sostenendo di aver agito in legittima difesa. Oksana Murasova accoltella il compagno in casa a Milano dopo una lite: nel 2015 la ballerina aveva ucciso l’ex Oksana Murasova, ballerina russa, ha ferito il suo compagno con un coltello durante una lite in un appartamento di Milano domenica 15 febbraio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano, accoltella il compagno dopo una lite; Oksana Murasova accoltella il compagno durante una lite. La ballerina lituana nel 2015 aveva ucciso l'ex a coltellate; Accoltella il fidanzato durante lite: denunciata Oksana Murasova, l'ex ballerina che uccise il compagno; Donna accoltella il compagno in casa: era stata già condannata per omicidio. In carcere per aver ucciso il compagno, torna libera e accoltella il nuovo partner (anche lui omicida): la vicenda dell'ex ballerinaUna lite in casa, poi la donna afferra il coltello e colpisce il compagno. È l'aggressione avvenuta nella serata di ieri, domenica 15 febbraio, in un appartamento in via ... leggo.it Milano, lite tra conviventi: ex ballerina lituana accoltella il compagno, nel 2015 uccise l’exEx ballerina lituana accoltella il compagno a Milano: nuovo episodio di violenza domestica scuote la città, dopo una condanna per l’omicidio dell’ex partner nel 2015. notizie.it Lite tra conviventi a Milano, ex ballerina lituana accoltella il compagno: nel 2015 uccise l’ex >> https://buff.ly/kmqQQQk - facebook.com facebook