Crisi Aeffe Fratelli d' Italia | Lo Stato pronto a investire 30 milioni di euro può diventare socio

La crisi del Gruppo Aeffe ha suscitato attenzione politica, con Fratelli d’Italia che propone un intervento statale di 30 milioni di euro e la possibilità di diventare socio. La giunta regionale è chiamata a adottare misure efficaci e tempestive, includendo politiche attive del lavoro, formazione e ricollocazione dei dipendenti. È fondamentale definire un piano strutturato per sostenere i lavoratori e favorire la ripresa dell’azienda.

La giunta assuma iniziative più incisive e strutturate nell'ambito della crisi aziendale del Gruppo Aeffe spa, definendo, in tempi certi, misure regionali specifiche di politica attiva del lavoro, formazione, riqualificazione e ricollocazione per i lavoratori interessati. Le ultime notizie sulla crisi di Aeffe segnalano un possibile intervento dello Stato, che si è reso disponibile a investire fino a 30 milioni di euro nel capitale della società. Per la senatrice di Fratelli d'Italia, Mimma Spinelli, che sta seguendo le fasi del tavolo anticrisi ci sono le possibilità per trovare un accordo e tutelare l'occupazione. La crisi del Gruppo Aeffe approda in Assemblea legislativa regionale. Il consigliere di Fratelli d'Italia Nicola Marcello ha depositato un'interpellanza alla Giunta dell'Emilia-Romagna sulla procedura. I ministeri hanno preso atto dello stallo e il Mimit ha fissato un nuovo incontro per il 2 marzo. Cgil, Cisl e Uil: "Gli avvocati aziendali hanno messo in discussione anche la proposta del ministero"

