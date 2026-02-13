Caravaggio candida il Caravaggio Hub al bando Cariplo | 1,6 milioni per recuperare l’ex monastero

Caravaggio, il Comune, ha presentato il progetto “Il Caravaggio Hub – Centro studi, cultura e socialità” al bando della Fondazione Cariplo, puntando a ottenere 1,6 milioni di euro per recuperare l’ex monastero di San Giovanni Battista. La proposta nasce dall’intenzione di trasformare i mille metri quadrati dell’edificio in uno spazio dedicato alla cultura e alla socialità, con l’obiettivo di riqualificare un patrimonio storico lasciato in abbandono da anni. Tra le novità, il fatto che il progetto si distingue per l’utilizzo di tecnologie innovative per il restauro e la valorizzazione degli spazi.

Caravaggio. L’amministrazione comunale ha candidato al Bando Progetti emblematici della Fondazione Cariplo il progetto denominato “Il Caravaggio Hub – Centro studi, cultura e socialità”, che prevede il recupero di circa mille metri quadrati del Monastero di San Giovanni Battista per finalità culturali e sociali. L’intervento ha un costo stimato di 1,5 milioni di euro e la stesura del progetto è stata interamente finanziata da un benefattore caravaggino. Il complesso, monastero degli Umiliati prima e dei cistercensi poi, è stato anche ospedale e ospizio fino al 1971. L’idea è trasformare l’edificio in una infrastruttura civica contemporanea, con funzioni culturali e sociali.🔗 Leggi su Bergamonews.it

