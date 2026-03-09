cinque calciatrici della nazionale iraniana hanno chiesto asilo in australia

Cinque calciatrici della nazionale femminile iraniana hanno lasciato l’hotel a sud di Brisbane, dove erano in ritiro per la Coppa d’Asia, e hanno presentato domanda di asilo in Australia. La decisione è stata presa durante il soggiorno nel paese, senza ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato a questa scelta. Le atlete sono state viste mentre si allontanavano dall’albergo, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Cinque calciatrici della Nazionale femminile dell’Iran hanno lasciato l’hotel in cui la squadra alloggiava a sud di Brisbane per la Coppa d’Asia e hanno chiesto asilo all’ Australia. Secondo quanto riportato da Iran International, le atlete si trovano in un luogo sicuro, probabilmente a Canberra. La decisione è arrivata dopo le minacce ricevute per aver rifiutato di cantare l’inno nazionale prima dell’esordio nel torneo, gesto che era stato interpretato come solidarietà alle proteste scoppiate in Iran e alle vittime della repressione del regime. Il silenzio durante l’inno e il “ripensamento”. Prima dell’esordio contro la Corea del Sud, le giocatrici erano rimaste in silenzio durante l’inno nazionale iraniano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

