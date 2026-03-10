L’Australia offre asilo politico alle calciatrici dell’Iran

Il governo australiano ha deciso di offrire asilo politico alle calciatrici dell’Iran che avevano cercato rifugio durante un evento sportivo. Il ministro competente ha annunciato questa misura e ha rivolto un appello alle altre atlete della nazionale femminile. La decisione riguarda le giocatrici che si trovavano all’estero e che ora sono state accolte in Australia. La vicenda si è verificata in seguito a un episodio legato a una competizione internazionale.

Il ministro Burke protegge le atlete e lancia un appello al resto della nazionale femminile Il governo di Canberra ha. Il governo di Canberra ha finalmente sciolto le riserve confermando la concessione dell'asilo politico alle cinque calciatrici della nazionale iraniana fuggite dal ritiro australiano. Il ministro degli Interni, Tony Burke, ha ufficializzato la decisione ponendo fine ai terribili timori di un rimpatrio forzato verso un Paese pronto a punire il loro dissenso. Le autorità hanno già trasferito le atlete dal loro hotel di Gold Coast verso una località segreta e sicura sotto la protezione della polizia federale. Durante l'annuncio, il ministro ha rivolto un messaggio diretto e potente alle compagne di squadra rimaste ancora sotto il controllo della delegazione di Teheran.