L’islamismo radicale recluta l’Occidente con profili fake Telegram e fondi illeciti

L’islamismo radicale utilizza piattaforme come Telegram, profili falsi e finanziamenti illeciti per reclutare e diffondersi in Occidente. Nora Bussigny, incontrata alla stazione di Gare du Midi a Bruxelles, ha appena terminato un ciclo di presentazioni del suo libro in Belgio, prima di tornare a Parigi. Un tema delicato e complesso, che richiede attenzione e approfondimento per comprendere le dinamiche in atto.

Nora Bussigny la incontro alla stazione di Gare du Midi, a Bruxelles. Ha appena concluso un ciclo di presentazioni del suo libro in Belgio e sta per tornare a Parigi. È una giornalista d’inchiesta come non ne fanno più, almeno dalle nostre parti. Zero vanità personali e molta passione per le storie che ha attraversato – rischiando in prima persona – per comprendere che cosa è saltato nella società francese e in quella occidentale dopo il 7 ottobre. Lei è una figlia della Francia laica e umanista, con radici marocchine e sguardo proteso verso il futuro; si è infiltrata dentro i movimenti pro-Hamas, ha compreso le linee rosse della propaganda e dell’odio contro gli ebrei e contro Israele. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

