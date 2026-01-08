Iran le proteste si allargano | Teheran recluta milizie irachene

Le proteste in Iran continuano a crescere, coinvolgendo diverse regioni e sfidando la repressione del regime. Nonostante gli appelli alla calma da parte delle autorità e le azioni di controllo, la mobilitazione popolare si espande, con notizie di Teheran che recluta milizie irachene per arginare il movimento. La situazione rimane complessa, evidenziando le tensioni interne e le sfide per la stabilità del paese.

Nonostante gli inviti alla distensione lanciati dal presidente Masoud Pezeshkian e la brutale repressione da parte del regime, le proteste popolari si stanno allargando a macchia d’olio in Iran. Secondo quanto riferito dall’emittente di opposizione Iran International, con sede a Londra, oggi si sono verificati scioperi di commercianti e venditori ambulanti anche in alcune zone delle province a maggioranza curda e in quella dell’Azerbaigian Orientale. Protests and strikes expanded across Iran on Thursday, led by Kurdish cities as demonstrations continued nationwide. Live Blog: https:t.coHDBmcdp74j pic. 🔗 Leggi su Lettera43.it

