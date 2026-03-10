Bret Stephens descrive l’Iran come un problema che influisce sugli affari globali. In un articolo, analizza tre possibili sviluppi futuri e le divisioni tra i paesi europei. La posizione di Washington si concentra su Donald Trump e Benjamin Netanyahu, ritenuti protagonisti di azioni che, secondo alcuni, avrebbero beneficiato il mondo libero. La discussione si concentra sulle dinamiche politiche e le tensioni internazionali in corso.

Manifestazione per giurare fedeltà al nuovo leader supremo dell'Iran, Mojtaba Khamenei (Foto di Morteza NikoubazlNurPhoto) L’Europa è un 25enne che vive a casa dei genitori, sostiene il saggista e premio Pulitzer, che critica la cautela europea e ridimensiona la frattura transatlantica. Per cosa si combatte Washington. “Donald Trump e Benjamin Netanyahu stanno facendo un favore al mondo libero. L’Iran è un cancro negli affari globali”, dice al Foglio Bret Stephens, editorialista del New York Times, saggista e premio Pulitzer: “Se il presidente americano non avesse preso la decisione che ha preso, avremmo avuto tutti, prima o poi, non... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Iran “è un cancro negli affari globali”, ci dice Bret Stephens. Tre scenari e le spaccature europee

