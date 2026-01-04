Italia e scenari globali Le grandi incognite del 2026 secondo Polillo

L’Italia si trova di fronte a un futuro incerto, influenzato da molteplici variabili a livello globale. Secondo Polillo, le previsioni per il 2026 sono complesse e ricche di incognite, richiedendo attenzione e analisi approfondite. In un contesto internazionale in rapido mutamento, comprendere gli scenari futuri è essenziale per pianificare strategie efficaci e sostenibili per il paese.

Previsioni più che difficili, quelle che riguarderanno i prossimi anni. Troppe le variabili in gioco. Dovesse scoppiare la pace, in Ucraina come in Palestina, la semplice normalizzazione di quelle due situazioni comporterebbe un impegno paragonabile a quello che fu il Piano Marshall alla fine della Seconda guerra mondiale. Per contro, invece, se la situazione internazionale dovesse volgere al peggio, qualsiasi numero scritto oggi avrebbe più il meno il valore di una scommessa mal riuscita. Geopolitica, quindi. In un contesto internazionale sempre più dominato dal volere di un numero ristretto di grandi Nazioni decise, innanzitutto, a difendere i propri specifici interessi nazionali.

