Trump sulla guerra in Ucraina | Siamo più vicini che mai alla fine della guerra

Donald Trump ha dichiarato che l'epilogo del conflitto in Ucraina potrebbe essere imminente, affermando che si è più vicini che mai alla fine della guerra. Mentre il conflitto prosegue da oltre 1.392 giorni, queste dichiarazioni suscitano interesse e speranze di una risoluzione imminente.

Continua la guerra in Ucraina, dove si è giunti al giorno 1.392. Dagli ultimi aggiornamenti da parte di Donald Trump, però, sembrerebbe sempre più vicina la pace. La Russia, però, respinge la possibilità di una tregua natalizia, ribadendo che non intende concedere pause a Kiev. “Più vicini che mai alla fine della guerra” – “Siamo più . L'articolo. Dailynews24.it

