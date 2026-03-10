Al San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento che utilizza un robot per trattare l’iperidrosi, una condizione di sudorazione eccessiva. Questa tecnica innovativa rappresenta un passo avanti nel campo della chirurgia mirata a risolvere problemi di sudorazione grave. L’intervento è stato condotto con strumenti robotici, aprendo nuove possibilità per i pazienti affetti da questa condizione.

La robotica contro la sudorazione invalidante. Al San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa (interruzione dei segnali nervosi) con tecnica robotica per trattare una grave forma di iperidrosi compensatoria (sudorazione eccessiva comparsa dopo un precedente intervento). L’operazione è stata realizzata dalla Chirurgia Toracica su due pazienti di 28 e 56 anni. Entrambi avevano sviluppato, a distanza di anni dal primo intervento eseguito in altra sede, una forte sudorazione in altre parti del corpo. L’utilizzo del robot ha permesso una maggiore precisione chirurgica e ha contribuito al buon esito dell’operazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'iperidrosi si sconfigge con il robot

