La donna a spasso con il cane-robot | Si chiama Princesa

Una donna cammina per le strade di Roma con un cane molto speciale. Si chiama Princesa, ma non è un cane normale: ha l’aspetto di un robot. Passeggia tranquillamente al guinzaglio, attirando l’attenzione di passanti e curiosi. La scena sembra uscita da un film di fantascienza, ma è tutto reale.

Una donna che porta a spasso un cane al guinzaglio per le vie di Roma. Nulla di strano, se non fosse per la "razza" piuttosto insolita del quadrupede. Scherzi a parte, quello con cui sta passeggiando la protagonista del video, gentilmente concesso a Today da una nostra lettrice, è un cane-robot.

