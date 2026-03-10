Lioni-Grottaminarda un tavolo permanente di crisi per il completamento

Oggi nella Sala consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda si è tenuto un incontro tra Sindaci e Sindacati, che hanno deciso di istituire un tavolo permanente di crisi dedicato al completamento della Lioni-Grottaminarda. Questo primo appuntamento fa parte di un piano di azioni congiunte volte a riavviare definitivamente i lavori sulla tratta stradale. La riunione rappresenta un passo iniziale in questa direzione.

Nei prossimi giorni sarà redatto un documento con richieste precise alla Regione Campania affinchè vengano autorizzate e contrattualizzate le perizie necessarie a riaprire i cantieri L'incontro di oggi nella Sala consiliare "Sandro Pertini" di Grottaminarda, solo un primo step di una serie di azioni che Sindaci e Sindacati in maniera unitaria e determinata, metteranno in essere affinchè riprendano definitivamente i lavori per il completamento della Lioni-Grottaminarda. Aperto, di fatto, un "Tavolo permanente di crisi". Nei prossimi giorni sarà redatto un documento con richieste precise alla Regione Campania affinchè vengano autorizzate e contrattualizzate le perizie necessarie a riaprire i cantieri.