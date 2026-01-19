Strada Lioni–Grottaminarda priorità e tempi in discussione in Regione

La Regione si è riunita per discutere della Strada Lioni–Grottaminarda, evidenziando questioni relative a priorità e tempi di intervento. La discussione si inserisce in un contesto di criticità che coinvolge aspetti tecnici e di pianificazione territoriale, sottolineando l’importanza di trovare soluzioni efficaci per il miglioramento delle infrastrutture e la gestione dei tempi di realizzazione.

La riunione convocata in Regione sulla Strada Lioni–Grottaminarda ha rappresentato un ulteriore passaggio in una vicenda che continua a mostrare fragilità strutturali, non solo sul piano tecnico-amministrativo ma anche su quello della programmazione territoriale.Al tavolo erano presenti le.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Lioni – Grotta, Sindaci in Regione da Petracca e De LucaIl consigliere regionale Maurizio Petracca ha convocato un incontro tra il gruppo del Partito Democratico e la delegazione in giunta regionale, con la partecipazione del segretario regionale Piero De Luca. Manovra, si allungano tempi discussioneLa discussione sulla Manovra si protrae, con i tempi che si allungano rispetto alle previsioni iniziali. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Strada Lioni- Grottaminarda: riunione alla Regione Campania per discutere sui problemi dei cantieri chiusi da mesi Presenti all'incontro le amministrazioni di Grottaminarda, Sant'Angelo dei Lombardi, Frigento, Lioni e Gesualdo, il vicepresidente con delega - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.