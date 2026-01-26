Sanità Emilia-Romagna crisi delle vocazioni tra i volontari | nasce un tavolo permanente con le associazioni Nuova lite con FdI sui Cau

In Emilia-Romagna, la crisi delle vocazioni tra i volontari coinvolge oltre 37.000 operatori delle associazioni come Croce Rossa, Anpas e Misericordie, essenziali per il sistema sanitario e di protezione civile. Per affrontare questa situazione, è stato istituito un tavolo permanente con le associazioni. La questione ha anche generato tensioni politiche, evidenziando l’importanza di trovare soluzioni condivise per garantire il servizio pubblico.

Bologna, 26 gennaio 2026 – Sono 38.420 gli operatori, di cui 37.500 volontari, che fanno parte di Croce Rossa, Anpas e Misericordie, associazioni che contribuiscono in modo fondamentale al funzionamento dei sistemi sanitario, socio-sanitario e di protezione civile dell’Emilia-Romagna. Il contributo di questo ’esercito’ inizia con i servizi delle emergenze gestite dal sistema del 118, nelle quali tali organizzazioni intervengono nel 56 per cento dei casi. Volontariato, la crisi delle vocazioni. Nonostante questi numeri, la ‘vocazione’ al volontariato, di cui ci sarà probabilmente sempre più bisogno sul territorio, specialmente per l’assistenza o servizi agli anziani, inizia a scarseggiare anche nella nostra regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

