Tra supporto alla ricerca delle informazini rischi di omologazione e responsabilità umana come cambia il lavoro dei giornalisti ai tempi dell’intelligenza artificiale

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nel giornalismo sta rivoluzionando il modo di lavorare dei professionisti dell'informazione. Tra supporto nella ricerca, rischi di omologazione e responsabilità umana, si apre un nuovo scenario in cui le competenze e le sfide si evolvono, influenzando profondamente la produzione di contenuti e il ruolo del giornalista.

tra supporto alla ricerca delle informazini rischi di omologazione e responsabilit224 umana come cambia il lavoro dei giornalisti ai tempi dell8217intelligenza artificiale

© Iodonna.it - Tra supporto alla ricerca delle informazini, rischi di omologazione e responsabilità umana, come cambia il lavoro dei giornalisti ai tempi dell’intelligenza artificiale

S crivere un report, abbozzare un racconto, una poesia o una canzone. E, naturalmente, scrivere un articolo di giornale, in tempi rapidi e con un discreto livello di qualità. Tutto questo è possibile da quando, a fine del 2022, ChatGPT (acronimo di Chat Generative Pre-trained Transformer) ha preso piede in tutto il mondo. Le miniserie in Cina ora si creano con l’intelligenza artificiale X Leggi anche › L’Intelligenza Artificiale cambia il lavoro, come approfittarne? In molti si stanno chiedendo se per il giornalismo e i lavori della scrittura in genere, l’IA rappresenti la fine o solo una tappa evolutiva. Iodonna.it

Stress and Cognitive Decline: Risks for Older Asians

Video Stress and Cognitive Decline: Risks for Older Asians

Transcrime Cattolica, supporto ricerca per contrasto mafie - Il supporto e l'importanza della ricerca nel contrastare le infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia. ansa.it