Tra supporto alla ricerca delle informazini rischi di omologazione e responsabilità umana come cambia il lavoro dei giornalisti ai tempi dell’intelligenza artificiale

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nel giornalismo sta rivoluzionando il modo di lavorare dei professionisti dell'informazione. Tra supporto nella ricerca, rischi di omologazione e responsabilità umana, si apre un nuovo scenario in cui le competenze e le sfide si evolvono, influenzando profondamente la produzione di contenuti e il ruolo del giornalista.

© Iodonna.it - Tra supporto alla ricerca delle informazini, rischi di omologazione e responsabilità umana, come cambia il lavoro dei giornalisti ai tempi dell'intelligenza artificiale S crivere un report, abbozzare un racconto, una poesia o una canzone. E, naturalmente, scrivere un articolo di giornale, in tempi rapidi e con un discreto livello di qualità. Tutto questo è possibile da quando, a fine del 2022, ChatGPT (acronimo di Chat Generative Pre-trained Transformer) ha preso piede in tutto il mondo. Le miniserie in Cina ora si creano con l'intelligenza artificiale X Leggi anche › L'Intelligenza Artificiale cambia il lavoro, come approfittarne? In molti si stanno chiedendo se per il giornalismo e i lavori della scrittura in genere, l'IA rappresenti la fine o solo una tappa evolutiva.