Arianna Grace? Really?!

Arianna Grace ha suscitato sorpresa tra i fan dopo aver annunciato il suo addio alla TNA, spiegando di aver deciso di lasciare il roster per dedicarsi ad altri progetti. La scelta è arrivata dopo mesi di incontri e discussioni con la federazione, che non sono riusciti a trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. La wrestler aveva già fatto parlare di sé per le sue performance sul ring e ora si prepara a una nuova avventura nel mondo dello sport e dello spettacolo. Questo cambiamento apre un nuovo capitolo nella sua carriera e ha già attirato l’attenzione di diverse aziende di produzione.

No Surrender ci ha lasciati con alcune certezze e alcune delusioni, ma facciamo ordine dando inizio a questo nuovo numero dell’editoriale dedicato al mondo TNA curato dal sottoscritto, Aldo Fiadone. Credevo che il booking team non potesse fare qualcosa di peggio della faida tra Ryan Nemeth e Mara Sade. Una vera agonia durata fin troppo. perché qualche segmento buttato qua e la per un paio di settimane possono anche andarci bene, ma se consideriamo tutti gli incroci tra i due, l’andazzo va a avanti più o meno da novembre e giunge solo ora nel suo atto finale con un apparente Street Fight match. Quel qualcosa di peggio è stato fatto però, e corrisponde alla vittoria del titolo Knockouts di Arianna Grace. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

