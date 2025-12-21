Inter news oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano | Chivu pensa al cambio in porta

Inter news. Rientrata dall’Arabia Saudita nel tardo pomeriggio di ieri, l’Inter riparte subito. Cristian Chivu ha dato appuntamento alla squadra questa mattina ad Appiano Gentile per una seduta di scarico, accompagnata – come sottolinea La Gazzetta dello Sport – da “una chiacchierata utile a fare il punto e programmare due giorni di pausa natalizia”. La delusione di Riad, però, non consente troppe distrazioni: all’orizzonte c’è già la sfida di campionato contro l’Atalanta, una partita che richiederà concentrazione massima e scelte mirate. In vista del match con la Dea, Chivu dovrebbe ritrovare diversi titolari rimasti inizialmente a riposo in Supercoppa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

