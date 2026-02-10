Inter il rientro dei big in mediana | per la Juve si rivedono Barella e Calhanoglu

Questa mattina l’Inter ha ripreso gli allenamenti con i big di nuovo in campo. Barella e Calhanoglu si sono uniti al gruppo dopo aver recuperato dagli infortuni. Entrambi si allenano con i compagni e il tecnico Chivu sta già pensando di portarli in panchina per la partita di sabato. La presenza di entrambi potrebbe fare la differenza per la squadra, che si prepara a una sfida importante.

Quant'è bella l'abbondanza. Secoli fa la riflessione tutta rinascimentale era sulla giovinezza, oggi seppur con meno poesia e spostandoci da Firenze a Milano — o meglio, ad Appiano Gentile — in casa Inter potrebbe risuonare un canto simile. Però, appunto, un'ode all'abbondanza ritrovata. Il focus è sul centrocampo e i nomi due: Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Mentre i compagni, domenica, piegavano con cinque gol il Sassuolo, loro insieme a Dumfries si sono allenati abbinando terapie, palestra e lavoro personalizzato sul campo. L'anticamera del vero e proprio ritorno, almeno per i primi due, attesi oggi di nuovo in gruppo e soprattutto con la testa a Inter-Juventus di sabato.

